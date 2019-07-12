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12.07.2019, 07:36

На востоке погиб военный, противник получил "адекватный ответ"

На востоке погиб военный, противник получил "адекватный ответ" - Фото
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки число обстрелов со стороны "гибридов" снизилось почти вдвое, но армия Украины на востоке не обошлась без потерь

За вчера, 11 июля, российская гибридная армия 24 раза обстреляла позиции Вооруженных Сил Украины, в том числе 11 раз - с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, орудий БМП и другого оружия. Позавчера было 42 обстрела. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке.

Артиллерией противник накрывал позиции ВСУ на окраине Чермалыка и в Новолуганском.

Из минометов калибра 82 мм террористы обстреляли позиции в Тарамчуке, Новоселовке Второй, Зайцево и Луганском. Из минометов 120 мм накрывали по позициям в Марьинке с Водяным (тут же - из БМП), Тарамчуке, Новоселовке Второй, Чермалыке, Светлодарске, Луганском и Новолуганском.

Вчера погиб военнослужащий. Об обстоятельствах трагедии и его имя позднее будут в хронике войны. Также вчера от ранений скончался киборг-разведчик, кавалер ордена "За мужество" III степени Александр Колодяжный. Двое бойцов получили за тот же период времени ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - традиционно написали в штабе.

Разведка утверждает, что 11 июля оккупационные силы недосчитались троих убитыми. Ранены четверо боевиков.

С начала 12 июля противник обстрелял украинские позиции уже пять раз, в том числе неподалеку от Зайцево - из противотанкового ракетного комплекса, а на окраине Травневого - из вооружения БМП.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война в донбассе, потери
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