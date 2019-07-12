На востоке погиб военный, противник получил "адекватный ответ"

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За вчера, 11 июля, российская гибридная армия 24 раза обстреляла позиции Вооруженных Сил Украины, в том числе 11 раз - с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, орудий БМП и другого оружия. Позавчера было 42 обстрела. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке.

Артиллерией противник накрывал позиции ВСУ на окраине Чермалыка и в Новолуганском.

Из минометов калибра 82 мм террористы обстреляли позиции в Тарамчуке, Новоселовке Второй, Зайцево и Луганском. Из минометов 120 мм накрывали по позициям в Марьинке с Водяным (тут же - из БМП), Тарамчуке, Новоселовке Второй, Чермалыке, Светлодарске, Луганском и Новолуганском.

Вчера погиб военнослужащий. Об обстоятельствах трагедии и его имя позднее будут в хронике войны. Также вчера от ранений скончался киборг-разведчик, кавалер ордена "За мужество" III степени Александр Колодяжный. Двое бойцов получили за тот же период времени ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - традиционно написали в штабе.

Разведка утверждает, что 11 июля оккупационные силы недосчитались троих убитыми. Ранены четверо боевиков.

С начала 12 июля противник обстрелял украинские позиции уже пять раз, в том числе неподалеку от Зайцево - из противотанкового ракетного комплекса, а на окраине Травневого - из вооружения БМП.

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