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11.07.2019, 07:27

Число обстрелов в Донбассе подбирается к полусотне за сутки

Число обстрелов в Донбассе подбирается к полусотне за сутки - Фото
Бронетехника оккупационной российской армии в Донбассе (скриншот)

Разведка украинских войск сообщила, что вчера у российских "гибридов" не было убитых, но их санитарные потери - семь раненых

За вчера, 10 июля, российская гибридная армия усилила плотность огня в Донбассе: 42 обстрела с "той" стороны, причем 28 из них - с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, зениток, ПТРК (в Гранитном), орудий БМП и другого. Об этом говорится в утренней фронтовой сводке.

О погибшем вчера бойце 406 ОАБр уже сообщалось. 10 июля семеро бойцов получили ранения и двое - боевые травмы.

Артиллерией противник бил около Новотошковского и Новолуганского.

Из минометов калибра 82 мм террористы обстреляли позиции в Марьинке, Каменке, Песках, Новотроицком, Березовом, Николаевке, Тарамчуке, Крымском, Причепиловке, Пивденном, Золотом-3 и Золотом-4, Попасной, Хуторе Вильном и Зайцево.

Из минометов 120 мм накрывали по позициям в Марьинке, Березовом, Богдановке, Крымском, Причепиловке, Луганском, Пивденном, Золотом-3, Попасной, Новоалександровке, Новозвановке и Новолуганском.

Сегодня, 11 июля, боевики уже шесть раз обстреляли позиции войск Украины, в том числе из минометов 120 мм под Тарамчуком и Новолуганским.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война в донбассе, потери
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