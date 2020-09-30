Боевики обстреляли позиции ВСУ у Зайцево. Один боец ранен
30.09.2020, 16:04
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
В результате обстрела из подствольного гранатомета военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное
Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск в районе поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления "Север".
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Боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета.
Раненый боец был оперативно доставлен в госпиталь, где ему оказывается необходимая помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.
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