Боевики обстреляли позиции ВСУ у Зайцево. Один боец ранен

В результате обстрела из подствольного гранатомета военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск в районе поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления "Север".

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Боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета.

Раненый боец был оперативно доставлен в госпиталь, где ему оказывается необходимая помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

6 сентября боевики нарушили режим тишины, один боец был убит снайпером, еще один – ранен в результате обстрела.

Денис Юдин

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