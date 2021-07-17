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Боевики на Донбассе ранили двух военных. Украинская сторона открыла ответный огонь

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 19:59
Боевики на Донбассе ранили двух военных. Украинская сторона открыла ответный огонь - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, артиллерии калибра 122 мм и стрелкового оружия в районе сел Чермалык, Водяное, Широкино, Павлополь, Старогнатовка и поселка Пески.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, их доставили в больницу. Один из них находится в удовлетворительном состоянии, у другого – пулевое ранение средней тяжести.

В ответ на нарушение боевиками режима тишины украинская сторона открывала огонь.

15 июля, около 19:30 российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. 

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Вадим Ребрина
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