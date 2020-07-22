Боевики сбросили с дрона боеприпас на украинских бойцов: двое раненых
22.07.2020, 14:27
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
Оккупанты атаковали украинские позиции у Богдановки Донецкой области. Нападение удалось отбить ответным огнем
Боевики гибридной армии РФ с беспилотного летательного аппарата сбросили на украинских бойцов гранатометный снаряд ВОГ-25. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
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Инцидент произошел у Богдановки Донецкой области. Двое украинских военных получили осколочные ранения. Их доставили в медучреждения и оказали помощь.
Атаку оккупантов удалось отбить ответным огнем. Потери врага уточняются.
- Вчера на Донбассе погиб матрос Артем Козин из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, выполняя боевое задание в Приазовье.
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