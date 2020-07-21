Ранения, несовместимые с жизнью. На Донбассе погиб морпех: фото

Матрос Артем Козий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью в ходе выполнения боевой задачи на Приазовском направлении

Сегодня, 21 июля, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook 36-ая отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Вследствие плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения, погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты - матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи более семи часов боролись за жизнь военного, но безуспешно.

В Facebook 1-ого отдельного батальона морской пехоты опубликовали фотографию погибшего и сообщили, что матрос Козий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью в ходе выполнения боевой задачи на Приазовском направлении.

20 июля на Донбассе боевики обстреляли украинских военных около н.п. Шумы, применив автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие – один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение , несовместимое с жизнью.

Наталия Медведева

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