На Донбассе погиб военный
20.07.2020, 14:31
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Сегодня оккупанты опять нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный
20 июля на Донбассе погиб украинский военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба операции объединенных сил.
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По данным штаба ООС, боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных около населенного пункта Шумы - враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.
"В следствие вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - заявляют в штабе.
- 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- 15 июля боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который был убит террористами из засады.
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