На Донбассе погиб военный

Сегодня оккупанты опять нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный

20 июля на Донбассе погиб украинский военный. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных около населенного пункта Шумы - враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

"В следствие вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - заявляют в штабе.

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Владислав Сердюк

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