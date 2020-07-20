В разведке рассказали о силах гибридной армии РФ на Донбассе

Россия постоянно снабжает боевиков на Донбассе вооружением, отмечают в разведке Минобороны

На оккупированной части Донбасса находятся около 35 500 боевиков гибридной армии РФ, у них на вооружении есть артиллерия и танки. Об этом в интервью Сегодня рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Созданы и действуют первый и второй "армейские корпуса" (так называемые, - ред.), штатная численность которых около 35 500 человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.)", - сообщил разведчик.

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По его словам, РФ постоянно поддерживает количество вооружения боевиков и его боевую готовность. "К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ (самоходная артиллерийская установка, - ред.) противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки", - говорит Скибицкий.

Разведчик отмечает, что ситуация в стане боевиков – сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, дезертирство с оружием, недоверие российским командирам, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью.

Также, по словам Скибицкого, местные наемники получают около 18 000 российских рублей, выплаты же для наемников из РФ обычно в 5-10 раз выше и начинаются от 45 000.

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Марк Сировой

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