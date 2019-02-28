Боевики снова не пустили ОБСЕ к границе с Россией

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики снова не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Новоазовск, который расположен недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

26 февраля на блокпосте к северу от Новоазовска, что в 40 километрах к востоку от Мариуполя, четверо террористов вновь не разрешили патрулю миссии проехать через блокпост в направлении города или на запад, сославшись на "проведение комплекса специальных мероприятий".

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"Члены патруля миссии видели, что через блокпост гражданские автомобили проезжали во всех направлениях", - отметили в пресс-службе.

По данным миссии, трое террористов также не пропустили наблюдателей на объект на восточной окраине Самойлово, что в 89 километрах к югу от Донецка.

10 февраля боевики уже не пускали в Новоазовск наблюдателей ОБСЕ.