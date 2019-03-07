Боевики в Донбассе создают "департаменты" по мобилизации - ГУР

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Во временно оккупированном Донбассе в составе российских оккупационных администраций ускоренно создаются так называемые мобилизационные департаменты. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Указанные структуры предназначены обеспечить координацию действий "органов исполнительной власти" во взаимодействии с российскими оккупационными войсками в условиях проведения мобилизации в сокращенные сроки", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в рамках мероприятий боевой подготовки Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ в соединениях и частях террористов с 5 марта проводятся командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава и техники.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.