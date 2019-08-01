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Боевиков на участке разведения в Станице стало больше - ОБСЕ

Боевиков на участке разведения в Станице стало больше - ОБСЕ - Фото
КПВВ Станица Луганская (фото - facebook/Дарка Олифер)
01.08.2019, 10:54

ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения сил и средств в Луганской области

Количество боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК" стало больше на участке разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"30 июля на участке разведения между разрушенной частью моста около Станицы Луганской с южной стороны и расположенным южнее блокпостом вооруженных формирований наблюдатели видели семь членов вооруженных формирований, у всех были нарукавные повязки с надписями "СЦКК", - отметили в пресс-службе.

24 июля наблюдатели видели пять боевиков с нарукавными повязками с надписями "СЦКК".

По данным ОБСЕ, белый бронированный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проезжал через контрольный пункт въезда-выезда к северу от моста около Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска) и заезжал на участок разведения.

24 июля глава глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин на видео в Facebook сообщил, что боевики продолжили блокировать ремонт моста в Станице-Луганской. Оккупанты запретили специалистам-проектировщикам приближаться к разрушенному мосту и начать его восстановление.

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