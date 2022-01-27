UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Будет сидеть всю жизнь". Геращенко рассказал о "днепровском стрелке": есть две версии

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 13:56
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

Солдата-срочника Артема Рябчука, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш, обязательно ждет психиатрическая экспертиза. Однако даже если его признают невменяемым, то его все равно изолируют от общества, заявил LIGA.net советник главы МВД Антон Геращенко.

 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Советник министра сообщил, что Рябчук вырос без отца, у него есть две сестры. Он служил полгода, в его функции входила охрана территории в составе наряда. 

Геращенко сказал, что сейчас одна из версий – неуставные отношения, другая – психические отклонения. Сам советник министра в первую версию не верит, так как Рябчук убил в том числе сотрудницу вневедомственной охраны, которая была на проходной, и которую стрелок даже не знал. Также он тяжело ранил 22-летнюю девушку-военнослужащую НГУ, с которой служил. Она сейчас при смерти, у нее пуля в животе, бедре и плече. Еще одного молодого человека, по словам Геращенко, Рябчук застрелил, когда тот спал.

Смотрите также: Убийство на Южмаше. Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре

"Какие тут неуставные отношения? Если бы он застрелил обидчиков – это логично. Пока все версии изучаются. Может и психика. Будет сидеть всю жизнь… Такие люди должны быть изолированы от общества навсегда", – заявил советник министра.

Если выяснится, что мотив – неуставные отношения, то к ответственности должны быть привлечены командиры, которые были обязаны следить за психологическим состоянием бойцов и знать о конфликте, заявил Геращенко.

Планируется проверить командиров, опросить нацгвардейцев, взять характеристики с места жительства, учебы, предыдущей работы для понимания психологического портрета задержанного.

Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба днепр нацгвардия антон геращенко южмаш
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 