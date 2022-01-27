"Будет сидеть всю жизнь". Геращенко рассказал о "днепровском стрелке": есть две версии

Солдата-срочника Артема Рябчука, который, по данным следствия, расстрелял военных Нацгвардии и гражданскую на заводе Южмаш, обязательно ждет психиатрическая экспертиза. Однако даже если его признают невменяемым, то его все равно изолируют от общества, заявил LIGA.net советник главы МВД Антон Геращенко.

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Советник министра сообщил, что Рябчук вырос без отца, у него есть две сестры. Он служил полгода, в его функции входила охрана территории в составе наряда.

Геращенко сказал, что сейчас одна из версий – неуставные отношения, другая – психические отклонения. Сам советник министра в первую версию не верит, так как Рябчук убил в том числе сотрудницу вневедомственной охраны, которая была на проходной, и которую стрелок даже не знал. Также он тяжело ранил 22-летнюю девушку-военнослужащую НГУ, с которой служил. Она сейчас при смерти, у нее пуля в животе, бедре и плече. Еще одного молодого человека, по словам Геращенко, Рябчук застрелил, когда тот спал.

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"Какие тут неуставные отношения? Если бы он застрелил обидчиков – это логично. Пока все версии изучаются. Может и психика. Будет сидеть всю жизнь… Такие люди должны быть изолированы от общества навсегда", – заявил советник министра.

Если выяснится, что мотив – неуставные отношения, то к ответственности должны быть привлечены командиры, которые были обязаны следить за психологическим состоянием бойцов и знать о конфликте, заявил Геращенко.

Планируется проверить командиров, опросить нацгвардейцев, взять характеристики с места жительства, учебы, предыдущей работы для понимания психологического портрета задержанного.

Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.

Солдата задержали в пригороде Днепра через несколько часов после трагедии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. Госбюро расследований открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

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