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22.01.2019, 08:55

Бывший милиционер получил 14 лет тюрьмы за убийство коллеги

Бывший милиционер получил 14 лет тюрьмы за убийство коллеги - Фото
Фото: Pixabay

Суд признал виновным в убийстве коллеги бывшего сотрудника патрульной службы милиции особого назначения "Сумы"

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Прокуратура Сумской области поддержала публичное обвинение против бывшего сотрудника милиции, который лишил жизни своего коллегу, сообщает пресс-служба.

Следствие установило, что рота патрульной службы милиции особого назначения "Сумы" находилась в зоне проведения боевых действий на востоке. Событие произошло 28 февраля 2015 года в г. Cлавянск Донецкой области. В тот день между двумя милиционерами возник спор, во время которой подчиненный из табельного оружия застрелил командира взвода. От полученных ранений капитан милиции умер.

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Заречный районный суд Сум 21 января признал подчиненного виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Напомним, 16 января в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска. Правоохранитель получил тяжелые ранения. В Национальной полиции сообщили, что имя заказчика покушения им известно.

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Теги: суд, нападение, убийство, происшествие, милиция
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