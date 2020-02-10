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Четыре лесничих нанесли убытки на 6 млн грн - ГБР

Четыре лесничих нанесли убытки на 6 млн грн - ГБР - Фото
Фото: ГБР
10.02.2020, 16:41

В лесхозе, Гослесагентстве и по месту жительства подозреваемых проведены 35 обысков

Четыре лесничих Олевского лесного хозяйства в Житомриской области подозреваются в том, что нанесли государству убытки на 6 млн грн. Об этом сообщает Госбюро расследований.

По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным. "Излишки" были затем были вырублены и реализованы за наличные, чем, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 000 000 гривень.

Фото: ГБР

Правоохранители провели 35 обысков в лесхозе, его лесничествах, лесозащитном предприятии, территориальном органе и центральном аппарате Гослесагентства, а также в местах проживания чиновников. Также обыски проводятся у лесозаготовителей.

Во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м ликвидной сосны без документов.

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