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Чиновник Минобороны разоблачен на попытке мошенничества на $1 млн – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 18:55
Чиновник Минобороны разоблачен на попытке мошенничества на $1 млн – ОГП - Фото
Фото: ОГП

Руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник пытались за $1 млн продать участок под строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК).

По данным следствия, чиновник Минобороны и его сообщник намеревались получить от представителя компании $1 млн "якобы под предлогом заключения договора на использование участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на нем жилья для военнослужащих и членов их семей".

Правоохранители провели обыски в Одессе по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах. Также проведены обыски у лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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минобороны мошенничество
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