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17.10.2018, 20:15

Чиновника Укравтодора задержали на взятке в 650 тысяч: фото

Чиновника Укравтодора задержали на взятке в 650 тысяч: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Деньги требовал за ускорение экспертизы и положительные выводы исследования продукции частной компании, сообщают прокуроры

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Чиновника Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина, который входит в структуру Укравтодора, задержали на взятке в 650 тысяч гривень. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебное расследование установило, что начальник Центра асфальтобетонов и органических вяжущих института Шульгина требовал и получил от представителя частного общества 650 тыс. гривень взятки за ускорение экспертизы и получение положительных выводов исследования продукции этого общества.

Прокуратура сообщает, что первую часть денег (60 тыс. грн) чиновник получил 16 октября. А при получении второго транша в сумме 590 тыс. гривень он был задержан "на горячем".

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

25 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины раскрыла факт присвоения государственных денег чиновниками Укравтодора. Один из руководителей агентства якобы содействовал подконтрольному частному предприятию в победе во время публичных закупок по разработке проектной документации. Предварительно установлено, что благодаря такой помощи, коммерсанты в 2017-2018 годах победили на открытых торгах на сумму более 30 млн грн. 

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Теги: прокуратура, взятка, коррупция, укравтодор
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