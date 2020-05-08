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Дали ответку. За вчерашний день ВСУ на Донбассе уничтожили семерых боевиков

Дали ответку. За вчерашний день ВСУ на Донбассе уничтожили семерых боевиков - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
08.05.2020, 07:52

7 мая украинская армия понесла серьезные для весны 2020 года суточные санитарные потери: ранения получили шесть бойцов. ВСУ ответили оккупантам.

Вчера, 7 мая, когда российские гибридные войска обострили ситуацию вблизи пгт Новотошковское в Луганской области, применив там артиллерию калибра 122 мм, украинские военнослужащие дали адекватный ответ на эскалацию на этом участке и в других горячих точках линии разграничения. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил.

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"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения", – коротко сообщили военные.

Разведка уточнила, что после "ответки" ВСУ боевики недосчитались семерых убитыми, пятеро ранены. Также огнем ВСУ был уничтожен военный грузовик противника.

Вчера, как уже сообщалось, ранения получили шесть военнослужащих ООС. Оккупанты открывали огонь 21 раз. Неспокойно было на Бахмутской трассе, а вблизи Старогнатовки противник применил дрон, сбросив ВОГ-17 над позициями ВСУ и обстрелял военнослужащих из орудий БМП.

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Сегодня, 8 мая, по позициям ВСУ близ Орехово в Луганской области "гибриды" выпустили уже 24 мины 120-го калибра и применяли станковые противотанковые гранатометы. Огневую активность противника подавили. Потерь нет.

Смотрите видео: Штаб ООС показал, как снайперы ФСБ стреляют по украинским военным

Евгений Пилипенко
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война Донбасс раненый артиллерия потери
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