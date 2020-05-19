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Дела Майдана. Экс-прокурор привлекал к ответственности заведомо невиновных - ОГП

Дела Майдана. Экс-прокурор привлекал к ответственности заведомо невиновных - ОГП - Фото
Майдан Независимости после Революции достоинства (фото - facebook.Vladyslav Rashkovan)
19.05.2020, 13:39

ОГП сообщил о подозрении экс-прокурору, который, по их данным, незаконно согласовал сообщение о подозрении участникам Майдана

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении действующему адвокату, экс-старшему прокурору отделения столичной прокуратуры за якобы привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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По данным следствия, экс-прокурор 18 февраля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Майдана. В дальнейшем протестующих незаконно удерживали под арестом с 19 по 22 февраля 2014 года.

Фигуранту инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов, совершенных должностным лицом, злоупотреблении служебным положением, служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении особо тяжелого преступления. 

  • 10 апреля экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении по делу о поджоге офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года. Ей грозит пожизненное заключение.
  • 16 апреля суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Омега Владимира Косенко, который подозревается в убийствах участников Майдана.

Читайте также: Дело Майдана. Суд арестовал одного из экс-руководителей СБУ 2013-14 годов

Владислав Сердюк
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