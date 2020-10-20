Дело бронежилетов на 42 млн грн. О подозрении сообщили экс-заместителю министра обороны

Государству были нанесены убытки в размере 42 млн грн

В уголовном деле о закупке 11000 бронежилетов, которые по своим свойствам, как считает следствие, не способны защитить военнослужащих, о подозрении сообщили бывшему замминистра обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Экс-чиновника подозревают в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 УК).

Следствие установило, что сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ с апреля по июнь 2019 г закупили 11 000 бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Замминистра, зная указанные обстоятельства, не принял никаких мер, чем государству были нанесены убытки в размере 42 млн грн, сообщили в Офисе генпрокурора.

Так уточнили, что сейчас в этом деле сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Минобороны.

В июле 2019 г ГБР обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов "Корсар" в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.

11 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. На то время директор ГБР Труба написал, что "следствие считает – эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

В феврале 2020 г Министерство обороны заявило, что пока не планирует отзывать бронежилеты.

Вадим Ребрина

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