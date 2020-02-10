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Дело бронежилетов. Минобороны пока не планирует их отзывать

Дело бронежилетов. Минобороны пока не планирует их отзывать - Фото
Фото: скриншот с видео испытаний бронежилетов
10.02.2020, 10:41

Министр обороны считает, что следствие должно быть беспристрастным, и отзывать бронежилеты из ВСУ пока рано

Министерство обороны пока не планирует отзывать бронежилеты "Корсар", которые передали ВСУ и которые следствие считает бракованными. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в Радио Свобода.

По его словам, в ВСУ разбирались с качеством бронежилетов и "не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск". Для испытания бронежилетов привлекали международную компанию и народных депутатов, и министр ожидает, чтобы следствие по этому делу было беспристрастным.

  • 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила якобы бракованные бронежилеты.
  • В ноябре сумму залога Марченко снизили до 20 млн грн, а 17 декабря он вышел из СИЗО. Пятый президент Петр Порошенко и его жена Марина Порошенко внесли 19 млн грн в рамках сбора средств на выплату залога.
  • 7 февраля 2020 года следователи Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой технологу ООО "НПП Темп 3000" (ч.4 ст.190 УК). В ГБР подозревают технолога в том, что она способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме 61 млн 677 тыс. грн.

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Андрей Загороднюк бронежилеты Дмитрий Марченко
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