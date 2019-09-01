Дело экс-беркутовца: прокуратура обжалует оправдательный приговор

Суд (фото - pixabay.com)

Оправдательный приговор экс-беркутовцу Андрею Хандрыкину будет обжалован, сообщает Hromadske со ссылкой на руководителя группы прокуроров Валерия Смирнова.

Хандрыкина обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона Динамо в январе 2014 года.

"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь, - примет справедливое решение", - заявил Смирнов.

Прокурор считает, что судья вышла за границы процессуальной "роли арбитра", когда не дала стороне обвинения права реплик во время судебных дебатов по делу. Он утверждает, что у стороны обвинения есть конкретные доводы о том, что вина обвиняемого доказана.

30 августа Днепровский районный суд Киева вынес Хандрыкину оправдательный приговор.

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