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Суд оправдал бывшего беркутовца

Суд оправдал бывшего беркутовца - Фото
Сотрудники Беркута на улице Грушевского (Фото: Liga.net)
30.08.2019, 13:05

Сотрудника харьковской полиции обвиняли в избиении и пытках активистов Майдана

Днепровский районный суд Киева оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, сообщает Hromadske.

Его обвиняли в том, что он участвовал в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года. 

Суд счел, что вина Хандрыкина в этом преступлении не доказана.

Кроме Хандрыкина, по этому делу обвинялись еще двое бывших беркутовцев, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Однако дело против них выделили в отдельное производство после того, как они бежали в Россию.

На судебном заседании Хандрыкин не присутствовал. В данный момент он продолжает работать в Харьковском управлении Нацполиции.

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майдан беркут
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