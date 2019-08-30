Суд оправдал бывшего беркутовца

Сотрудники Беркута на улице Грушевского (Фото: Liga.net)

Днепровский районный суд Киева оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, сообщает Hromadske.

Его обвиняли в том, что он участвовал в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Суд счел, что вина Хандрыкина в этом преступлении не доказана.

Кроме Хандрыкина, по этому делу обвинялись еще двое бывших беркутовцев, Владислав Мастега и Артем Войлоков. Однако дело против них выделили в отдельное производство после того, как они бежали в Россию.

На судебном заседании Хандрыкин не присутствовал. В данный момент он продолжает работать в Харьковском управлении Нацполиции.