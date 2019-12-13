Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Шеремета. Текст подозрения вероятному минеру авто журналиста

Дело Шеремета. Текст подозрения вероятному минеру авто журналиста - Фото
Фото - Юлия Кузьменко - личная страница в Facebook
13.12.2019, 12:32

В тексте подозрения говорится, что один из подозреваемых Андрей Антоненко якобы "культивировал величие арийской расы"

В интернете появился текст подозрения одной из фигурантов дела об убийстве журналистов Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Текст опубликовал в Facebook адвокат Владислав Добош. 

В тексте подозрения говорится, что один из подозреваемых Андрей Антоненко якобы "культивировал величие арийской расы". Там утверждается, что Кузьменко и еще одна подозреваемая Яна Дугарь якобы имели аналогичные взгляды и они совместно, по версии следствия, также якобы планировали и совершили убийство Шеремета. 

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. 
  • 12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. 
  • Ими являются - медсестра Яна Дугарь,  врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко
  • По версии следствия, Кузьменко якобы минировала автомобиль Шеремета, а Антоненко якобы участвовал в этом. 

Читайте также: Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Напишите нам
Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 