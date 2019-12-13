Дело Шеремета. Текст подозрения вероятному минеру авто журналиста

Фото - Юлия Кузьменко - личная страница в Facebook

В интернете появился текст подозрения одной из фигурантов дела об убийстве журналистов Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Текст опубликовал в Facebook адвокат Владислав Добош.

В тексте подозрения говорится, что один из подозреваемых Андрей Антоненко якобы "культивировал величие арийской расы". Там утверждается, что Кузьменко и еще одна подозреваемая Яна Дугарь якобы имели аналогичные взгляды и они совместно, по версии следствия, также якобы планировали и совершили убийство Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета.

Ими являются - медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко

По версии следствия, Кузьменко якобы минировала автомобиль Шеремета, а Антоненко якобы участвовал в этом.

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