Дело Шеремета. Текст подозрения вероятному минеру авто журналиста

В интернете появился текст подозрения одной из фигурантов дела об убийстве журналистов Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Текст опубликовал в Facebook адвокат Владислав Добош.
В тексте подозрения говорится, что один из подозреваемых Андрей Антоненко якобы "культивировал величие арийской расы". Там утверждается, что Кузьменко и еще одна подозреваемая Яна Дугарь якобы имели аналогичные взгляды и они совместно, по версии следствия, также якобы планировали и совершили убийство Шеремета.
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