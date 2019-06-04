Денисова сообщила о судьбе 10 детей задержанной в Грузии украинки

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос возвращения в Украину 10 детей украинки, задержанной на грузино-абхазской границе, приближается к развязке. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен написала, что обращалась в Минсоцполитики по применению процедуры возврата детей из-за границы, и "вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки".

По словам Денисовой, уже назначены уполномоченные представители для обеспечения возврата и сопровождения малолетних детей из Грузии в Украину.

26 апреля сообщалось, что в Грузии полиция арестовала гражданку Украины 1982 года рождения по подозрению в торговле людьми. Девушку задержали во время переправки с 10 детьми из России в Грузию. Оттуда она собиралась попасть на оккупированную территорию Абхазии. Согласно документам, все несовершеннолетние являются ее детьми. При этом 4 из 10 малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал "обоснованное подозрение", что дело содержит признаки торговли людьми.

22 мая Денисова сообщила, что всех десятерых детей отдали в приемные семьи в Грузии.