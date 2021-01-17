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До четырех лет за нарушения на выборах. В Броварах задержаны пятеро киевлян

17.01.2021, 18:24
До четырех лет за нарушения на выборах. В Броварах задержаны пятеро киевлян - Фото
Фото – пресс-служба Национальной полиции

В Броварах задержаны пятеро киевлян, полиция утверждает, что они незаконно проголосовали на выборах мэра города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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По версии полиции, задержанные сменили место регистрации и проголосовали сегодня, 17 января, на одном из избирательных участков в Броварах.

Хозяин помещения, где зарегистрировались задержанные, заявил, что не знает их и не давал разрешение на их регистрацию, сообщает пресс-служба полиции.

С задержанными работают правоохранители. За нарушение законодательства им грозит от двух до четырех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности напять лет.

Денис Юдин
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