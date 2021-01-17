До четырех лет за нарушения на выборах. В Броварах задержаны пятеро киевлян

В Броварах задержаны пятеро киевлян, полиция утверждает, что они незаконно проголосовали на выборах мэра города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии полиции, задержанные сменили место регистрации и проголосовали сегодня, 17 января, на одном из избирательных участков в Броварах.

Хозяин помещения, где зарегистрировались задержанные, заявил, что не знает их и не давал разрешение на их регистрацию, сообщает пресс-служба полиции.

С задержанными работают правоохранители. За нарушение законодательства им грозит от двух до четырех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности напять лет.

16 ноября 2020 года ЦИК сообщила, что перевыборы пройдут в четырех областях.

Сегодня, 17 января, в Броворах, Борисполе и Новгород-Северском проходят выборы мэров.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.