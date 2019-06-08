Дочь Гриценко попала в ДТП

Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Младшая дочь лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП в Одессе. Об этом он сам сообщил в Facebook.

По словам Гриценко, в автобус, в котором его дочь ехала на экскурсию по городу, врезался Mercedes.

"Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте столкновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава Богу, Он защищает наших детей", — написал политик.

Ранее сегодня Гриценко обратился к своим подписчикам в Facebook с вопросом, стоит ли его политической силе объединяться с партией Михаила Саакашвили Рух нових сил.