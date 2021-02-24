Донбасс. Оккупанты обстреляли из гранатометов хутор: погиб мирный житель

Оккупанты гибридной армии РФ на Донбассе обстреляли из гранатометов Хутор Вольный в Луганской области. Погиб мирный житель, передает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Как отмечается, боевики вели огонь из станоквых противотанковых гранатометов и сделали дистанционное минирование хутора.

Под огонь попал мирный житель 1947 года рождения, пишет штаб ООС. В его двоере взорвалась мина, мужчина получил множество тяжелых ранений и через несколько часов умер в больнице.

Собранные по инциденту материалы передадут в СБУ Северодонецка, где будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье о теракте.

23 февраля под Горловкой в результате обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один ранен.

В украинской делегации в минской ТКГ считают, что эскалация на Донбассе практически неизбежна.

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Марк Сировой

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