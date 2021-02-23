Сегодня в пригороде Горловки погиб военный: это произошло на передовой под Зайцево

Сегодня после обстрела со стороны временно оккупированной Горловки в Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Такую новость с фронта на востоке сообщили в утренней сводке операции объединенных сил.

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Трагедия произошла недалеко от поселка Зайцево (северный пригород Горловки). Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб военный, еще один получил осколочные ранения.

Украинские военные отвечали на огонь врага.

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Всего с начала 23 февраля было три обстрела: под Зайцево, вблизи Красногоровки (минометы 120-го калибра) и в пригороде Авдеевки (СПГ-9).

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Вчера ВСУ сообщили о гибели трех военных при пожаре в блиндаже. Также вчера после обстрела погиб военнослужащий 72-й бригады.

Евгений Пилипенко

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