Сегодня в пригороде Горловки погиб военный: это произошло на передовой под Зайцево
Сегодня после обстрела со стороны временно оккупированной Горловки в Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Такую новость с фронта на востоке сообщили в утренней сводке операции объединенных сил.
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Трагедия произошла недалеко от поселка Зайцево (северный пригород Горловки). Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб военный, еще один получил осколочные ранения.
Украинские военные отвечали на огонь врага.
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Всего с начала 23 февраля было три обстрела: под Зайцево, вблизи Красногоровки (минометы 120-го калибра) и в пригороде Авдеевки (СПГ-9).
Вчера ВСУ сообщили о гибели трех военных при пожаре в блиндаже. Также вчера после обстрела погиб военнослужащий 72-й бригады.
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