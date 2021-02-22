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Военные сообщили о гибели трех бойцов ВСУ при пожаре в блиндаже

22.02.2021, 23:52
Военные сообщили о гибели трех бойцов ВСУ при пожаре в блиндаже - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

58 отдельная мотопехотная бригада ВСУ сообщила об обнаружении тел двух военнослужащих на месте пожара в блиндаже, который произошел утром 20 февраля. Еще один военный был жив, но скончался в больнице.

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"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", – сказано в сообщении бригады в Facebook.

Для идентификации тел будет проведена ДНК экспертиза.

По данному факту военная служба правопорядка ВСУ проводит проверку. В бригаде сообщили, что открыто уголовное дело.

  • 21 февраля спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал в Facebook, что ВСУ придерживаются на Донбассе режима тишины, после того как процитировал запись террористов в соцсети о ликвидации позиции гибридной армии России и уничтожении боевиков.
  • Сегодня в результате двух выстрелов из противотанкового оружия со стороны боевиков РФ на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады ВСУ, еще один боец ранен. 
Вадим Ребрина
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ВСУ пожар
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