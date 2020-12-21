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Донбасс. Оккупанты открыли огонь у Горловки: ранены двое украинских бойцов

21.12.2020, 11:02
Донбасс. Оккупанты открыли огонь у Горловки: ранены двое украинских бойцов - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевики гибридной армии РФ на Донбассе совершили обстрел у Горловки: ранены двое украинских военных. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в Минской ТКГ.

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Отмечается, что обстрел произошел сегодня около 08:00 утра. Двум раненым украинским бойцам оказали медицинскую помощь, сейчас их состояние стабильное.

В делегации не уточняют, из какого оружия стреляли оккупанты и был ли ответный огонь. LIGA.net пыталась уточнить эту информацию в штабе операции объединенных сил, однако там на звонки не ответили.

Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм, передает пресс-служба делегации. Был введен режим тишины, выдвинуто требование прекратить огонь, подготовлена и направлена нота в мониторинговую миссию ОБСЕ.  

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Марк Сировой
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