Донбасс. Оккупанты открыли огонь у Горловки: ранены двое украинских бойцов
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе совершили обстрел у Горловки: ранены двое украинских военных. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в Минской ТКГ.
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Отмечается, что обстрел произошел сегодня около 08:00 утра. Двум раненым украинским бойцам оказали медицинскую помощь, сейчас их состояние стабильное.
В делегации не уточняют, из какого оружия стреляли оккупанты и был ли ответный огонь. LIGA.net пыталась уточнить эту информацию в штабе операции объединенных сил, однако там на звонки не ответили.
Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм, передает пресс-служба делегации. Был введен режим тишины, выдвинуто требование прекратить огонь, подготовлена и направлена нота в мониторинговую миссию ОБСЕ.
- Вчера вечером оккупанты открыли огонь из гранатомета в сторону гражданских: был уничтожен трактор и ранен тракторист.
- Вчера боевики девять раз устраивали обстрелы, украинские военные открывали ответный огонь.
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