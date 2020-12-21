Донбасс. Оккупанты открыли огонь у Горловки: ранены двое украинских бойцов

Боевики гибридной армии РФ на Донбассе совершили обстрел у Горловки: ранены двое украинских военных. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в Минской ТКГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что обстрел произошел сегодня около 08:00 утра. Двум раненым украинским бойцам оказали медицинскую помощь, сейчас их состояние стабильное.

В делегации не уточняют, из какого оружия стреляли оккупанты и был ли ответный огонь. LIGA.net пыталась уточнить эту информацию в штабе операции объединенных сил, однако там на звонки не ответили.

Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм, передает пресс-служба делегации. Был введен режим тишины, выдвинуто требование прекратить огонь, подготовлена и направлена нота в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Вчера вечером оккупанты открыли огонь из гранатомета в сторону гражданских: был уничтожен трактор и ранен тракторист.

Вчера боевики девять раз устраивали обстрелы, украинские военные открывали ответный огонь.

Читайте также: Зеленский: Байден может усилить переговоры в Нормандском формате

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.