Донбасс. Опубликовано видео обстрела со стороны оккупантов возле Песок
Радио Свобода опубликовала видео минометного обстрела со стороны боевиков у населенного пункта Пески. В штабе ООС подтвердили факт обстрела.
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"У Песок боевики бьют из минометов 120-миллиметровыми снарядами. По информации военных, за последнюю неделю интенсивность обстрелов со стороны группировки ДНР значительно усилилась", – говорится в сообщении Радио Свобода.
Біля Пісок бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 3, 2021
За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання "ДНР" значно посилилась.
Ексклюзивне відео @donbassrealii pic.twitter.com/RqGTWXzEqN
В штабе ООС сообщили, что с начала текущих суток формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Кроме Песок они стреляли вблизи Авдеевки и Водяного. Использовались крупнокалиберные пулеметы, ручных противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Также в штабе сообщили, что сегодня недалеко от поселка Шумы на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Боец погиб.
- Вчера российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что обострение ситуации на Донбассе связано с тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желаем Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате.
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