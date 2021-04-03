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Донбасс. Опубликовано видео обстрела со стороны оккупантов возле Песок

03.04.2021, 19:50
Донбасс. Опубликовано видео обстрела со стороны оккупантов возле Песок - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО

Радио Свобода опубликовала видео минометного обстрела со стороны боевиков у населенного пункта Пески. В штабе ООС подтвердили факт обстрела.

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"У Песок боевики бьют из минометов 120-миллиметровыми снарядами. По информации военных, за последнюю неделю интенсивность обстрелов со стороны группировки ДНР значительно усилилась", – говорится в сообщении Радио Свобода.

В штабе ООС сообщили, что с начала текущих суток формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме Песок они стреляли вблизи Авдеевки и Водяного. Использовались крупнокалиберные пулеметы, ручных противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Также в штабе сообщили, что сегодня недалеко от поселка Шумы на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Боец погиб.

  • Вчера российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка. 
  • Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что обострение ситуации на Донбассе связано с тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желаем Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате.
Вадим Ребрина
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Донбасс обстрел оос
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