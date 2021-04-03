Донбасс. Опубликовано видео обстрела со стороны оккупантов возле Песок

Радио Свобода опубликовала видео минометного обстрела со стороны боевиков у населенного пункта Пески. В штабе ООС подтвердили факт обстрела.

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"У Песок боевики бьют из минометов 120-миллиметровыми снарядами. По информации военных, за последнюю неделю интенсивность обстрелов со стороны группировки ДНР значительно усилилась", – говорится в сообщении Радио Свобода.

Біля Пісок бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами.



За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання "ДНР" значно посилилась.



Ексклюзивне відео @donbassrealii pic.twitter.com/RqGTWXzEqN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 3, 2021

В штабе ООС сообщили, что с начала текущих суток формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме Песок они стреляли вблизи Авдеевки и Водяного. Использовались крупнокалиберные пулеметы, ручных противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Также в штабе сообщили, что сегодня недалеко от поселка Шумы на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Боец погиб.

Вчера российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранены двое украинских бойцов, осколочное ранение получил мирный житель города Красногоровка.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что обострение ситуации на Донбассе связано с тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желаем Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате.

Вадим Ребрина

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