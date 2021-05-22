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Донбасс. Российский снайпер ранил военного ВСУ: он в тяжелом состоянии

22.05.2021, 12:12
Донбасс. Российский снайпер ранил военного ВСУ: он в тяжелом состоянии - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Снайпер вооруженных формирований РФ тяжело ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа Восток.

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Как отмечается, от снайперского огня получил ранение один украинский военный. Его доставили в медучреждение, оказывается помощь. Состояние бойца – тяжелое.

В ОТГ не уточняют, где произошел обстрел, но пишут, что украинские военные открыли ответный огонь.

На месте событий работает руководство войсковой части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

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Марк Сировой
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