Донбасс. Российский снайпер ранил военного ВСУ: он в тяжелом состоянии
Снайпер вооруженных формирований РФ тяжело ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа Восток.
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Как отмечается, от снайперского огня получил ранение один украинский военный. Его доставили в медучреждение, оказывается помощь. Состояние бойца – тяжелое.
В ОТГ не уточняют, где произошел обстрел, но пишут, что украинские военные открыли ответный огонь.
На месте событий работает руководство войсковой части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
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- Вчера в результате обстрела боевиков на Донбассе были ранены трое украинских военных.
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