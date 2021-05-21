Обстрел на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

В результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков вблизи Луганского получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Их состояние удовлетворительное, сообщили в штабе.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открыли огонь.

Вечером, 17 мая боевики гибридной армии России из жилых кварталов Донецка обстреляли минами калибра 82 и 120 мм позиции украинской армии около Песков.

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Вадим Ребрина

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