Обстрел на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
21.05.2021, 23:18
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
В результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков вблизи Луганского получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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Бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Их состояние удовлетворительное, сообщили в штабе.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открыли огонь.
Вечером, 17 мая боевики гибридной армии России из жилых кварталов Донецка обстреляли минами калибра 82 и 120 мм позиции украинской армии около Песков.
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