UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Вчера в результате обстрелов погибли двое украинских военных, девять ранены

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 08:37
Донбасс. Вчера в результате обстрелов погибли двое украинских военных, девять ранены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Вчера, 11 сентября, в результате обстрелов боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погибли двое украинских военных, еще девять получили ранения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что вчера боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое украинских военных, девять были ранены, еще один получил боевую травму. Трое защитников Украины – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Отмечается, что боевики вели огонь у Верхнеторецкого, Золотого-4, Новогнатовки (здесь также поврежден частный дом и территория), Старогнатовки, Талаковки, Нью-Йорка, Причепиловки, Водяного, Новоалександровки.

Украинские военные открывали ответный огонь. О действия оккупантов сообщили в ОБСЕ. С начала суток, 12 сентября, на 07:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Читайте также: "Думаю, Байден это понимает". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

  • Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что боевики увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе. С начала сентября оккупанты атаковали 59 раз, украинские военные открывают ответный огонь – потери врага, по данным разведки, составили шесть убитыми и 12 ранеными. 

Читайте также: В ООН рассмотрят ситуацию на оккупированных территориях Украины: кто был против – список

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс война боевики гибридная армия рф обстрел погибшие ВСУ оос
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 