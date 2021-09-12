Донбасс. Вчера в результате обстрелов погибли двое украинских военных, девять ранены

Вчера, 11 сентября, в результате обстрелов боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погибли двое украинских военных, еще девять получили ранения. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Сообщается, что вчера боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое украинских военных, девять были ранены, еще один получил боевую травму. Трое защитников Украины – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Отмечается, что боевики вели огонь у Верхнеторецкого, Золотого-4, Новогнатовки (здесь также поврежден частный дом и территория), Старогнатовки, Талаковки, Нью-Йорка, Причепиловки, Водяного, Новоалександровки.

Украинские военные открывали ответный огонь. О действия оккупантов сообщили в ОБСЕ. С начала суток, 12 сентября, на 07:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

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Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что боевики увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе. С начала сентября оккупанты атаковали 59 раз, украинские военные открывают ответный огонь – потери врага, по данным разведки, составили шесть убитыми и 12 ранеными.

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Марк Сировой

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