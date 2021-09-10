В ООН рассмотрят ситуацию на оккупированных территориях Украины: кто был против – список
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию во временно оккупированном Крыму и части Донбасса на 76-й сессии. Против проголосовали 12 стран, сообщила в Twitter замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
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По ее словам, Генассамблея одобрила сохранение и включение в повестку 76-й сессии важного пункта – ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
За проголосовала 71 страна, среди них – почти все члены Европейского Союза (Италия не голосовала), США, Великобритания, Турция, Азербайджан, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и ряд других стран.
Голосовали против 12 стран – Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сирия, Зимбабве.
Удержались 45 стран. Полные результаты голосования можно посмотреть, увеличив таблицу по клику.
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Джапарова поблагодарила все страны, которые поддержали Украину и международный правопорядок. Она добавила: действия России, которые подрывают авторитет ГА ООН, заслуживают только всеобщего осуждения.
- 76-я Генассамблея ООН состоится 21-27 сентября в Нью-Йорке.
- Президент Владимир Зеленский планирует участвовать в общих дебатах и заседании высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.
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