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Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 12:41
Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины - Фото
Фото: flickr.com/photos/un_photo

Россия подала в Международный Суд ООН контр-меморандум против Украины по делу о войне на Донбассе и оккупации Крыма, инициатором которого является украинская сторона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Речь идет о деле, в котором Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как отмечают в МИД, РФ – первая в истории страна, которая обязана предоставить объяснения по двум претензиям по нарушениям двух конвенций ООН.

В контр-меморандуме российская сторона отрицает финансирование террористов на Донбассе и поставку им оружия. Кроме того, РФ хочет оспорить доводы Украины о том, что РФ проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма.

"Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны Судом необоснованными", – считают в МИД.

  • 22 июля 2021 года генпрокуратура РФ заявила, что подала первую в истории жалобу на Украину в ЕСПЧ, в которой в частности потребовала вернуть воду в оккупированный Крым. Позже стало известно, что ЕСПЧ отказал РФ в обеспечительных мерах.

Читайте также: Россию будут судить за Крым. ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины

Станислав Стороженко
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ООН суд МИД терроризм расизм конвенция контр-меморандум
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