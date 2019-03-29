Донбасс. Враг бьет из тяжелых минометов, погиб военный

Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

Сегодня, 29 марта, в Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб военнослужащий объединенных сил, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС в вечерней сводке с фронта.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 враг провел 10 обстрелов, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

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Обстрелы позиций украинских войск велись вблизи Широкино, Лебединского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого-4 и Зайцево. Подразделения объединенных сил открывали ответный огонь.

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За 28 марта российские оккупационные силы 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 4 раза применив запрещенное "Минском" вооружение, в том числе минометы 120 мм (под Мариуполем в Гнутово). У военных потерь нет.