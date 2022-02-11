ДТП с кортежем Ярославского. Полиция изъяла два автомобиля и открыла еще одно дело

Полиция изъяла два автомобиля во время обысков по делу о смертельном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена, также открыто дело против мужчины, который заявлял о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители прямо не называют фамилии бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно – речь идет об Александре Ярославском.

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Полиция провела обыски в отеле и по месту жительства Ярославского. Также обыск был проведен по адресу проживания человека, который заявлял, что причастен к ДТП, однако, как выяснили позже правоохранители, не был на месте аварии.

Целью обысков было изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение причастности к ДТП автомобиля Mercedes и других лиц, отмечают в полиции. По результатам обысков были изъяты два автомобиля и серверы.

Кроме того, объявили о подозрении в сокрытии преступления мужчине, который заявлял о своей причастности к ДТП.

Также полиции удалось установить личность погибшего, это был 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

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Марк Сировой

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