ДТП с кортежем Ярославского. Полиция изъяла два автомобиля и открыла еще одно дело
Полиция изъяла два автомобиля во время обысков по делу о смертельном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена, также открыто дело против мужчины, который заявлял о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Правоохранители прямо не называют фамилии бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно – речь идет об Александре Ярославском.
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Полиция провела обыски в отеле и по месту жительства Ярославского. Также обыск был проведен по адресу проживания человека, который заявлял, что причастен к ДТП, однако, как выяснили позже правоохранители, не был на месте аварии.
Целью обысков было изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение причастности к ДТП автомобиля Mercedes и других лиц, отмечают в полиции. По результатам обысков были изъяты два автомобиля и серверы.
Кроме того, объявили о подозрении в сокрытии преступления мужчине, который заявлял о своей причастности к ДТП.
Также полиции удалось установить личность погибшего, это был 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли и уволили главу полиции Харьковской области. ГБР открыло дело о фальсификации ДТП.
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