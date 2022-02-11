ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского

Госбюро расследований открыло дело из-за попытки фальсификации смертельного ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена, сообщает пресс-служба бюро. В ГБР прямо не называют фамилии бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно – речь идет об Александре Ярославском.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГБР отмечают, что дело открыто по статье о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.

По данным бюро, 9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский автомобиль из кортежа бизнесмена сбил насмерть мужчину. Водитель не остановился и покинул место аварии.

Утром 10 февраля в полицию обратился водитель одного из предприятий бизнесмена и заявил, что был за рулем. Водителю предприятия подготовили подозрение, однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Ранее из-за фальсификации ДТП министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Смотрите также: УП опубликовала видео с кортежем Ярославского после смертельного ДТП под Харьковом

Читайте также: Погибшего в ДТП с участием кортежа Ярославского переехали дважды – УП

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.