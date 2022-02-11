ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского
Госбюро расследований открыло дело из-за попытки фальсификации смертельного ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена, сообщает пресс-служба бюро. В ГБР прямо не называют фамилии бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно – речь идет об Александре Ярославском.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ГБР отмечают, что дело открыто по статье о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.
По данным бюро, 9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский автомобиль из кортежа бизнесмена сбил насмерть мужчину. Водитель не остановился и покинул место аварии.
Утром 10 февраля в полицию обратился водитель одного из предприятий бизнесмена и заявил, что был за рулем. Водителю предприятия подготовили подозрение, однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.
Ранее из-за фальсификации ДТП министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Смотрите также: УП опубликовала видео с кортежем Ярославского после смертельного ДТП под Харьковом
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли.
- Полиция обыскала дом Ярославского и гостиницу Kharkiv Palace по делу о смертельном ДТП.
Читайте также: Погибшего в ДТП с участием кортежа Ярославского переехали дважды – УП
Комментарии