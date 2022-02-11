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ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 11:07
ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского - Фото
Александр Ярославский (Скриншот видео Football Hub)

Госбюро расследований открыло дело из-за попытки фальсификации смертельного ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена, сообщает пресс-служба бюро. В ГБР прямо не называют фамилии бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно – речь идет об Александре Ярославском.

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В ГБР отмечают, что дело открыто по статье о привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного.

По данным бюро, 9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский автомобиль из кортежа бизнесмена сбил насмерть мужчину. Водитель не остановился и покинул место аварии.

Утром 10 февраля в полицию обратился водитель одного из предприятий бизнесмена и заявил, что был за рулем. Водителю предприятия подготовили подозрение, однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Ранее из-за фальсификации ДТП министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.

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ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского

ГБР открыло дело из-за фальсификации ДТП с кортежем Ярославского

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Марк Сировой
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