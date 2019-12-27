ДТП с участием рейсового автобуса: есть жертвы

Фото: dp.npu.gov.ua

В результате столкновения рейсового автобуса Казначеевка - Новомосковск и легкового автомобиля в Днепропетровской области погибли два человека, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В результате столкновения погибли водитель автомобиля Opel 1994 года рождения и его пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения, с легкими травмами госпитализирована в больницу, сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что водитель Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров и водитель.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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