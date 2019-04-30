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30.04.2019, 10:49

ДТП с украинцами в РФ: 15 пострадали, один - в тяжелом состоянии

ДТП с украинцами в РФ: 15 пострадали, один - в тяжелом состоянии - Фото
Фото: ria57.ru

В автобусе находились 52 украинца, сообщил представитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилич

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В результате стлкновения пассажирского автобуса с КамАЗом в Орловской области России пострадали 15 украинцев. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Укринформ.

"В результате ДТП пострадали 15 граждан Украины. Один в тяжелом состоянии в Кромской райбольнице, двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу. Остальные пассажиры размещены в гостиницах города Орел", - сказал Кирилич.

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По его словам, всего в автобусе находились 52 украинца. 

Вчера, 29 апреля, на 423 км трассы М-2 Крым в Орловской области России произошло ДТП при участии пассажирского автобуса и КАМАЗа.

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Теги: дтп, Россия, МИД, авария, пострадавшие, камаз
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