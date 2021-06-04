Два немецких туриста незаконно пересекли границу: думали, что Украина в Евросоюзе
Украинские пограничники в ночь на 3 июня задержали двух граждан Германии, которые незаконно въехали на территорию страны на велосипедах. Они объяснили, что "без спроса" пересекли границу, потому что считали Украину страной-членом Евросоюза, пишет о курьезном случае пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники Львовского отряда задержали немцев 21 и 36 лет на пункте пропуска Грушев.
Они объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. Их маршрут стартовал две недели назад из Дюссельдорфа и пролегал через Польшу, Беларусь и РФ в Таиланд.
Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как "считали, что страна входит в ЕС" и потому пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.
На иностранцев оформили админпротокол за незаконное пересечение границы.
- В конце мая 2021-го пограничники помешали украинцу завезти оборудование для военной авиации из России.
- 1 июня сообщалось, что в Сумской области пограничники задержали мужчину, который сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу.
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