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Два немецких туриста незаконно пересекли границу: думали, что Украина в Евросоюзе

04.06.2021, 14:04
Два немецких туриста незаконно пересекли границу: думали, что Украина в Евросоюзе - Фото
Велосипедисты из Германии (Фото - ГПСУ)

Украинские пограничники в ночь на 3 июня задержали двух граждан Германии, которые незаконно въехали на территорию страны на велосипедах. Они объяснили, что "без спроса" пересекли границу, потому что считали Украину страной-членом Евросоюза, пишет о курьезном случае пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники Львовского отряда задержали немцев 21 и 36 лет на пункте пропуска Грушев.

Они объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. Их маршрут стартовал две недели назад из Дюссельдорфа и пролегал через Польшу, Беларусь и РФ в Таиланд.

Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как "считали, что страна входит в ЕС" и потому пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.

На иностранцев оформили админпротокол за незаконное пересечение границы.

Смотрите также: Обнародовано аудио разговоров пограничников во время осады Луганского отряда в 2014 году

Оксана Житнюк
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Германия граница польша евросоюз гпсу велосипедист нелегал грушев курьез
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