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Двоих сотрудников СБУ подозревают в разглашении гостайны

10.09.2020, 19:58
Двоих сотрудников СБУ подозревают в разглашении гостайны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Работникам спецслужбы сообщили подозрение в том, что они продавали информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел

Двум сотрудникам Службы безопасности сообщено о подозрении по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну (ч.2 ст.28 ч.1 ст.328 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как отмечается, по данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к готайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц передавали им за деньги сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

  • 23 июля сообщалось, что следователи ГБР задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов.
Наталия Медведева
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