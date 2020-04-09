Двух спасателей из Хмельницкого подозревают в торговле наркотиками: фото

Фото: пресс-служба СБУ

В Хмельницком Служба безопасности блокировала деятельность наркогруппировки, в организации которой подозревает двух командиров отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ пишут, что по предварительной версии следствия, два работника ГУ ГСЧС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой якобы наладили масштабный сбыт запрещенных веществ.

По данным следователей, подозреваемые арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы. Оптовые партии подозреваемые якобы отправляли заказчикам через один из почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым.

В СБУ ссылаются на оперативную информацию, в соответствии с которой подозреваемые ежемесячно реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.

Отмечается, что оба командира отделений задержаны по месту хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их сообщник - в собственном доме.

Правоохранители заявляют, что во время обысков обнаружили партию наркотиков и психотропных веществ на сумму в более чем 500 000 грн по ценам черного рынка.

Сейчас решается вопрос об сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

12 февраля СБУ сообщила о задержании во Львовской области двух полицейских , которые подозреваются в организации незаконного распространения наркотиков.

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