Двум полицейским объявлено о подозрении в пытках - ГБР

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Двум полицейским Васильковского отдела Национальной полиции сообщено о подозрении в пытках, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В бюро утверждают, что 17 декабря 2018 года из-за спора с мужчиной на остановке общественного транспорта в городе Василькове в Киевской области двое патрульных применили слезоточивый газ и избили потерпевшего, в том числе прикладом автомата. После этого полицейские, по версии следствия, надели на потерпевшего наручники и вывезли его в служебном автомобиле в безлюдную местность в Васильковском районе, где продолжили избивать.

В ГБР сообщают, что потерпевшего заперли в багажнике автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы.

После этого полицейские вынесли потерпевшему постановление по административному правонарушению и составили протокол.

Все это время знакомые и родственники мужчины разыскивали его, обращаясь по телефону 102 и лично в отдел полиции в Василькове.

Полицейских подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям и сопровождалось насилием и применением специальных средств, а также в применении пыток. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

1 октября у омбудсмена Людмилы Денисовой рассказали о пытка в Одесском СИЗО.

17 октября в ГПУ создали новый департамент, который будет расследовать пытки и другие серьезные нарушения прав граждан со стороны правоохранительных органов.

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