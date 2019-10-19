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Двум полицейским объявлено о подозрении в пытках - ГБР

Двум полицейским объявлено о подозрении в пытках - ГБР - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
19.10.2019, 13:03

По версии следствия, в Киевской области полицейские избили мужчину и заперли в багажник, а потом составили на него протокол о правонарушении

Двум полицейским Васильковского отдела Национальной полиции сообщено о подозрении в пытках, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В бюро утверждают, что 17 декабря 2018 года из-за спора с мужчиной на остановке общественного транспорта в городе Василькове в Киевской области двое патрульных применили слезоточивый газ и избили потерпевшего, в том числе прикладом автомата. После этого полицейские, по версии следствия, надели на потерпевшего наручники и вывезли его в служебном автомобиле в безлюдную местность в Васильковском районе, где продолжили избивать.

В ГБР сообщают, что потерпевшего заперли в багажнике автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы.

После этого полицейские вынесли потерпевшему постановление по административному правонарушению и составили протокол.

Все это время знакомые и родственники мужчины разыскивали его, обращаясь по телефону 102 и лично в отдел полиции в Василькове.

Полицейских подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям и сопровождалось насилием и применением специальных средств, а также в применении пыток. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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