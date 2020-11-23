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Эксперты не смогли амбулаторно установить психическое состояние "луцкого террориста"

23.11.2020, 21:11
Эксперты не смогли амбулаторно установить психическое состояние
Максим Кривош в суде (Фото - скриншот видео)

Максима Кривоша поместят во Львовскую областную психиатрическую больницу

В Луцке суд продлил на два месяца содержание под стражей Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Также его направили на психиатрическую экспертизу. Об этом говорится в постановлении Луцкого горрайонного суда от 18 ноября.

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Ходатайство о психиатрической экспертизе подал прокурор, так как предыдущая экспертиза пришла к выводу, что в амбулаторных условиях установить состояние обвиняемого невозможно, необходимо динамическое наблюдение в стационаре.

Кривоша поместят во Львовскую областную психиатрическую больницу.

  • 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус, в котором находилось 13 заложников.
  • Он требовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. 
  • Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Максима Кривоша. Позже видео со страницы президента удалили.
  • Изначально сообщалось, что Кривоша подозревают в совершении теракта. Согласно указанному решению суда, обвиняют его по статье об угрозе или насилии против правоохранителя. 

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Вадим Ребрина
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