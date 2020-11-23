Эксперты не смогли амбулаторно установить психическое состояние "луцкого террориста"

Максима Кривоша поместят во Львовскую областную психиатрическую больницу

В Луцке суд продлил на два месяца содержание под стражей Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Также его направили на психиатрическую экспертизу. Об этом говорится в постановлении Луцкого горрайонного суда от 18 ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ходатайство о психиатрической экспертизе подал прокурор, так как предыдущая экспертиза пришла к выводу, что в амбулаторных условиях установить состояние обвиняемого невозможно, необходимо динамическое наблюдение в стационаре.

Кривоша поместят во Львовскую областную психиатрическую больницу.

21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус, в котором находилось 13 заложников.

Он требовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года.

Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Максима Кривоша. Позже видео со страницы президента удалили.

Изначально сообщалось, что Кривоша подозревают в совершении теракта. Согласно указанному решению суда, обвиняют его по статье об угрозе или насилии против правоохранителя.

Читайте также: Тема дня | "Придумал месть миру". Как террорист 12 часов удерживал автобус с заложниками: подробности

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.