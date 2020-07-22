Захват заложников в Луцке. Задержанному сообщили о подозрении

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Сегодня, 22 июля, Максиму Кривошу, задержанному в ходе спецоперации по освобождению заложников, захваченных 21 июля в Луцке, сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, подозреваемый захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Украины и другим чиновникам.

В процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату. После задержания у него изъяли автомат АКС-74У, револьвер, гранаты наступательного действия РГД-5.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Читайте также: События в Луцке. В МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.