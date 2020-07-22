Захват заложников в Луцке. Задержанному сообщили о подозрении
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей
Сегодня, 22 июля, Максиму Кривошу, задержанному в ходе спецоперации по освобождению заложников, захваченных 21 июля в Луцке, сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Отмечается, что Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
По данным следствия, подозреваемый захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Украины и другим чиновникам.
В процессе переговоров он бросил в сторону правоохранителей гранату. После задержания у него изъяли автомат АКС-74У, револьвер, гранаты наступательного действия РГД-5.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сообщается, что группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.
- мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он требовал от топ-политиков и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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