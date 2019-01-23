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23.01.2019, 09:15

Еще одна смерть на линии разграничения: ОБСЕ сообщила детали

Еще одна смерть на линии разграничения: ОБСЕ сообщила детали - Фото
Фото: LIGA.net

В ОБСЕ отметили, что умершему пенсионеру было 73 года

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили факт смерти пенсионера 21 января на линии разраничения в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"21 января представитель международной организации, присутствовавший вблизи контрольного пункта въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), сообщил, что около 08:00 мужчина (73 лет) шел пешком в направлении неподконтрольных правительству районов, когда у него случился сердечный приступ и он умер", - отметили в пресс-службе.

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Медработники больницы в Станице Луганской подтвердили, что тело мужчины доставили в морг при больнице в тот же день.

По информации LIGA.net, в Станице Луганской люди занимают очередь с 04:30. 

21 января представители Северодонецкого офиса БФ Право на защиту сообщили, что между нулевыми блопостами вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская умер мужчина.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

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Теги: обсе, станица луганская, смерть пенсионера
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