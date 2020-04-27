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ФСБшники выкрали украинского пограничника на админгранице с Крымом

ФСБшники выкрали украинского пограничника на админгранице с Крымом - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
27.04.2020, 22:19

Используя насилие и пытки, оккупанты пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы

На админгранице с оккупированным Крымом представители ФСБ РФ незаконно задержали младшего сержанта Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает СБУ.

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После этого оккупанты, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также россияне склоняла военнослужащего к конфиденциальному сотрудничеству для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

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"Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ", - сказано в сообщении.

В СБУ в очередной раз порекомендовали украинским гражданам воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

15 апреля оккупанты в Крыму заявили о "разоблачении украинских диверсантов" на полуострове. В представительстве президента Украины в Крыму (находится в Херсоне) назвали это провокацией.

Вадим Ребрина
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