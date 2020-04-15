У Зеленского назвали провокацией разоблачение "украинских диверсантов" в Крыму

Фото: ЕРА

Сегодня ФСБ РФ сообщила о разоблачении украинской разведывательно-диверсионной группы в оккупированном Крыму. Украинская сторона считает это незаконным преследованием граждан и провокацией, направленной на дискредитацию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в АРК.

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ФСБ сегодня заявила, что объявила о подозрении в госизмене и шпионаже российской военнослужащей и гражданину Украины, которые якобы вели подрывную деятельность в Крыму по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Интерфакс. Россиянка, по мнению российских силовиков, якобы передавала украинской разведке какие-то секретные сведения.

При этом гражданке РФ, в виду, как сказано в сообщении, наличия двух несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а украинец заключен под стражу.

В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что "оккупационные власти в очередной раз прибегают к незаконному преследованию граждан".

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"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", - сказано в заявлении.

У Зеленского подчеркнули, что РФ должна прекратить нарушения прав человека в Крыму.

Во вторник, 14 апреля, СБУ сообщила о разоблачении в своих рядах генерал-майора Валерия Шайтанова, который, по версии украинской спецслужбы, работал на ФСБ России. LIGA.net собрала все, что известно о Шайтанове и расшифровала аудиозаписи, подтверждающие его связи с ФСБ.